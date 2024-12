Violeta Crespo aclara por qué comparaba su belleza con la de sus compañeras de 'Gran Hermano'

A la pareja de Edi le molesta que se la audiencia entendiera que era "una creída" por presumir de su atractivo y afirmar cosas como que no se le veía tan guapa como ella era, que era la única verdaderamente guapa de la edición y que había otras compañeras que salían mejor en cámara pese a tener "marcas" en la piel por el acné.

"Si estáis 24 horas conmigo vais a saber que no soy creída, sino que lo que soy es payasa, es un vacile simplemente", ha añadido Violeta, que desea que todo el mundo piense que es una persona humilde y que no está siempre destacando lo guapa que es y mucho menos comparándose con el resto; es por eso que ha reiterado en su vídeo que esos comentarios los hacía porque es una chica graciosa y le gusta hacer bromas.

"Yo soy una persona muy cercana y espero que vosotros me hayáis conocido y que me veáis así", ha terminado diciendo la amiga de Nerea Minguela en su primer vídeo hablándole directamente a sus seguidores, que ha prometido que no será el último porque ha confesado que le "encantan las redes" y que su deseo es seguir creciendo en ellas, por lo que seguirá creando este tipo de contenido.