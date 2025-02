Tras la gala del jueves los ánimos andan caldeados en la casa, y la llegada de las dos "reinas", Lucía y María Jesús no ha ayudado a estabilizar la casa, precisamente. El grupo de "conocidos", Maica., óscar, Romina y Frigenti nominó siguiendo una estrategia pactada, y el grupo de "famosos" hace cábalas para intentar averiguar a quien nominaron. Óscar y Frigenti acusan a maría, y en especial a Dani, de jugar "sucio" y de ser falsos. Los famosos acusan al otro grupo de actuar siempre por estrategia, y de buscar el conflicto, en especial a Frigenti. Las dos reinas, por su parte, no parecen tener buena relación entre ellas, y no han tardado en posicionarse en grupos distintos, contribuyendo así as la división de la casa. Mientras tanto, la prueba del hotel sigue su curso y tiene la los habitantes de la casa agotados. Veremos que nos reserva el día de hoy. Descubre aquí la última hora de GH DÚO.

11:38 H Clientes arriba Suena música en la suite y los clientes del hotel se van despertando. 11:19 H Fotosíntesis y estrategias En el jardín, Maica ha puesto a Frigenti a "hacer la fotosíntesis". Al parecer, este ritual consiste en intercambiar luz con el astro, "imagina que te salen rayos de las manos como a La Milagrosa", instruye Maica, "y del sol hacia nosotros, igual". Inspiran y expiran muy concentrados. Una vez terminado, entran ambos en el confe. En la habitación grupal, María, Sergio y Marieta, cada uno en una cama, comentan los desencuentros que han tenido con los "conocidos". "Se están quedando retratados ellos, a mi me da igual", sentencia María. "¿Se dice retratar o retractar?", pregunta Marieta. "Retratar, de retrato, lo otro no sé lo que es, pregúntale a Dani", responde María. Los tres creen haber adivinado la estrategia que han utilizado los conocidos, porque María fue al baño durante la gala, y escuchó que se nominaban a ellos mismos, aunque en el momento pensó que estaban nominando en positivo. "ahora me acusan de chivata, cuando ellos se lo cuentan todo", se queja la andaluza. Sergio no se cree que se hayan nominado entre ellos. 10:58 H Preparativos varios María y José María charlan un rato en la cocina y después María se va a limpiar el baño. En el baño tenemos también a Maica que se termina de maquillar y de vestir con el traje de recepcionista. En la habitación común tenemos a Frigenti descansando en la cama, pero despierto, porque ha entrado Óscar y Frigenti le ha avisado de que no estaba dormido. Mientras tanto, en la suite, los clientes del hotel duermen plácidamente. 10:31 H Vivir sin ti Maica y Frigenti han desayunado tranquilos en la cocina, mientras José María prepara el zumo de naranja para los clientes. Marieta llega pidiendo un mocho de fregona nuevo, y Maica le indica que hay uno en el almacén. Óscar, el director del hotel, recuerda que a las once y media debe estar el desayuno servido. Maica y Frigenti se trasladan al cuarto de la colada y Maica se pregunta como va a poder vivir si Frigenti el mes que viene, "¿con quien me voy a reír?", cuestiona. 10:01 H De buena mañana Buenos días, ya estamos por aquí. Ya tenemos al personal levantado, preparándose para la prueba semanal del hotel. Los concursantes se han puesto ya su ropa de trabajo (criadas, botones, cocineros...), y van realizando las tareas antes de despertar a los clientes. María y José María están en la cocina, con sus respectivos trajes, preparando el desayuno. María deja a José María con sus tareas de cocinero y se va a pasar la aspiradora por el vestidor. En el baño, vemos a Maica, Sergio, Óscar y Frigenti preparándose. El Súper avisa que dentro de una hora y media tendrán que despertar a los clientes. Avisa también de que solo pueden usar el baño mientras los clientes duermen, y el baño debe quedarse limpio.