En octubre del año pasado, Carlitos Salazar dejaba oficialmente la soltería al 'pedirse' con Coral G. Carbonell, otra joven gitana a la que su hermana, Noemí Salazar, ya conocía porque es prima de su marido , Antón Suárez. A los seguidores de ' Los Gipsy Kings ' les hizo ilusión que el hijo pequeño de Carlos y Raquel Salazar iniciase un noviazgo porque eso indicaba que estaba más cerca una boda en el clan, pero parece que esa boda ya no llegará porque Carlitos Salazar y Coral Carbonell podrían haber roto su relación .

Sus últimos vídeos databan de hace un par de semanas, cuando Carlitos aseguraba que estaba viviendo sus navidades más felices por tener al lado a Cori, que es como a la joven le gusta que la llamen. Ahora ya no queda ni rastro de esas publicaciones y en TikTok muchos dan por sentado que es porque han roto. No obstante, el hijo de Raquel Salazar no ha aclarado si vuelve a ser un hombre soltero.