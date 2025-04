El término ' escapar ' hace referencia al hecho de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. La pérdida de la virginidad antes de la boda se considera una deshonra para la familia de la novia , que no podrá hacer la prueba del pañuelo a la moza y sacar las tres 'rosas' con una ' ajuntaora ' (mujer casada, encargada de introducir el pañuelo en la vagina de la novia). Si los novios se escapan antes del matrimonio, la boda ya no se celebra , pues la honra familiar se pierde para ellos con el acto.

"No te escapes. Tu padre se merece ya una honra", "A ver si entrega el pañuelo!! En honor a tu padre, ya que las otras no lo hicieron, cumple con ley gitana!!!!" o "Haz boda y honra a tu padre ya que tus hermanas no lo hicieron", son solo algunos de los múltiples ejemplos de personas que esperan que Graciela no "defraude" a su familia.