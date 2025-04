Las caras de José María Almoguera y María Sánchez no esconden la felicidad y lo que están sintiendo el uno por el otro. La pareja que se formó dentro de 'GH DÚO' está viviendo un gran momento que no está pasando nada desapercibido. 'La Jerezana' y el hijo de Carmen Borrego se están haciendo a su nueva situación y, aunque pasan poco tiempo separados, ambos no dejan de lanzarse mensajes ni dedicatorias de amor cuando no están juntos. Ha sido la última imagen que ha compartido la andaluza la que ha protagonizado un momentazo entre ellos: el colaborador de 'Tardear' no se ha resistido y le ha lanzado un piropo que ha llamado mucho la atención.