La vida de Omar Sánchez no hace más que cambiar de un tiempo a esta parte. El exconcursante de ' Supervivientes ' siempre está abierto a cualquier giro o sorpresas que le depare el destino y el windsurfista de 34 años, nacido en Gran Canaria , ha iniciado una etapa que él mismo califica de "aprendizaje" y con la que está ilusionado. Desde Outdoor hemos querido conocer cómo se encuentra en este momento y el exmarido de Anabel Pantoja nos ha hablado en exclusiva de su nuevo proyecto y nos ha aclarado el momento personal que atraviesa .

La apertura de 'Gran Canaria Wingfoil Academy' es un gran paso tanto a nivel personal como profesional. El exconcursante de 'Supervivientes' está ilusionado con este proyecto y esa alegría no solo la traslada en esta conversación, sino que queda reflejada en las palabras que aparecen en la misma web de la academia y de las que él no duda en hacerse eco. "Aquí no solo aprenderás a dominar el wingfoil, sino que también formarás parte de una comunidad apasionada y comprometida".