Rosario y Stiven comenzaron su relación hace más de dos años. Ambos coincidieron en la misma edición de ‘La isla de las tentaciones’, pero sus caminos no se cruzaron hasta meses después de la emisión. Aunque todo parecía idílico entre ellos, la de alicante ha anunciado a través de sus redes que ya no estaba con él. Ahora, los planes de boda de los que hablaba quedan lejanos, pero en el momento de la grabación del programa, Rosario no podía estar más emocionada ante la idea de celebrar su boda. “El tema de casarnos me está haciendo ya mucha ilusión”, confesaba la de Elche.