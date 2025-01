La expareja de la cantante asegura que, a pesar de que le pareció "atractiva", jamás se habría imaginado que mantendría una relación sentimental con ella: "Volvió en septiembre y coincidimos de nuevo en el Casino. Me preguntó qué día descansaba y si me apetecía cenar fuera el domingo. Le dije que encantado, que sin problemas". Diego Gómez quedó con ella el susodicho día: "Fuimos a Fuengirola a casa de unos amigos suyos".

Y es que Isabel Pantoja se sentía "querida, protegida y confiada" junto a Diego Gómez. Por último, Diego Gómez no cree que Isabel Pantoja estuviera enamorado de él: "Las cosas fueron por un cauce que, al final, la relación se terminó. Yo era consciente de que eso no era para toda la vida. Era muy difícil mantener eso. Fue muy importante en mi vida y no me arrepiento en absoluto".