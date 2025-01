Paola Olmedo aclara si ve posible una reconciliación con José María Almoguera tras 'GH DÚO'

José María Almoguera ha convivido con la fama desde que nació por ser el mayor de los nietos de María Teresa Campos, pero no su rostro no se hizo habitual en las revistas y programas del corazón hasta que no decidió vender a 'Lecturas' la exclusiva de su boda con Paola Olmedo en 2022. Su relación con la empresaria terminó este año, tras haber tenido un hijo en común, y ahora que es un hombre soltero ha decidido participar en ' GH DÚO '.

"Me divorcié queriendo a mi mujer", revelaba también el sobrino de Terelu Campos, que aclaraba que actualmente tiene una muy buena relación con su ex, a la que considera su amiga y con la que tiene un hijo de un año y medio en común .

"¿Con tanto amor no puede haber una reconciliación?", le ha preguntado entonces el periodista, ante lo que ella ha comenzado a reírse a carcajadas: "¿Yo? No, no, no". Una respuesta muy tajante con la que demuestra que para ella ya no existe la posibilidad de retomar su relación con José María, al que no le importaría ver enamorado y haciendo 'edredoning' en la casa de Guadalix de la Sierra.