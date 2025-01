Sheila Casas toma una drástica decisión tras confirmar su relación con Álvaro Muñoz Escassi

Sheila Casas toma una drástica decisión tras hacer oficial su relación con Álvaro Muñoz Escassi. La colaboradora de 'TardeAR' y el Jinete ya no se esconden y, desde que decidieran confirmar su relación de pareja, ninguno de los dos deja de compartir en sus redes imágenes de los románticos planes que hacen juntos o de lo de lo felices que son y se hacen.

Esta publicación es un recopilatorio de imágenes y vídeos de su historia con Escassi, al que conoció en el plató del programa de Telecinco presentado por Ana Rosa Quintana. El post se ha llenado de 'me gusta', entre los que se encuentran, como no podía ser de otro modo, el de su novio. Contabilizar el número de 'likes' de esta publicación es imposible, pues hace tiempo que Sheila Casas deshabilitó esta opción. No solo eso. Desde que decidiera empezar a compartir y a exponer en sus redes esta parte de su intimidad y momentos de su relación con Escassi, la joven ha desactivado otra función de su perfil.