"Llegas a plantearte tirar la toalla, afecta a la relación con tu pareja. Hay momentos que no te reconoces ni tú porque no sabes... Tu pareja no te entiende porque él no lo vive en su cuerpo y es como que le vuelves loco a él. Yo le dije que nos poníamos un límite porque, al final, no íbamos a tener un hijo e íbamos a terminar con nuestra relación. Él es muy positivo, cada vez que yo le decía 'hasta aquí, no puedo más', me ayudaba a desconectar y a seguir".