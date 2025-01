Jessica Bueno envía un mensaje a Anabel Pantoja tras el ingreso hospitalario de su hija . A pesar de no tener desde hace años relación alguna con la familia de su expareja, la exconcursante de 'GH VIP' no es ajena a la actualidad del momento y a la hospitalización de la pequeña Alma , que se encuentra ingresada desde hace días en el la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

Jessica no tiene relación con Anabel Pantoja, sin embargo, la exconcursante de 'Supervivientes' no deja de ser la tía de su hijo Fran. Además, es madre, y sabe lo que duele un hijo; por lo que no puede evitar empatizar con la sobrina de Isabel Pantoja y preocuparse por la de salud de la bebé . "Es un tema muy delicado y solo espero que tanto ella como su pequeña estén bien", ha dicho la modelo tras desfilar en la pasarela 'We love flamenco'.