Un día más, Carmen Borrego ha acudido a su puesto de colaboradora en 'Vamos a ver' para contarnos qué opina de la nueva relación de su hijo y de si cree que pronto podremos ver a la pareja protagonizando un 'edredoning': "Yo no sé lo que va a pasar y no seré yo la que diga que no va a pasar nada más porque ya he metido suficientemente la pata. Voy a esperar a que pase y listo", ha comenzado.