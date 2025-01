La reportera del programa ha explicado que aunque Claudia no estaba atendiendo al teléfono, sí respondía a la llamada de 'Vamos a ver' a última hora. Durante la conversación, Bavel ha admitido que la actitud de Casillas no le ha sentado del todo bien: "Sí, un poco triste, pero bueno. No me esperaba su reacción", ha confesado.