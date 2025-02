Muere la actriz de 'El juego del calamar' Lee Joo-Sil a los 81 años

La agencia de actores y actrices asiáticos '1230culture ' ha comunicado el fallecimiento de la actriz Lee Joo-Sil , a los dos meses de haber sido diagnosticada de cáncer de estómago . Esta conocida actriz, tanto a nivel nacional como internacional, ya había sufrido anteriormente un importante cáncer de mama , del que se había tratado con éxito. A los 81 años, ha muerto en su residencia de la ciudad de Uijeongbu, según informa el diario local The Chosun Ilbo. La agencia de interpretación ha mostrado públicamente su dolor por la pérdida de uno de sus miembros y ha expresado sus condolencias y apoyo para los familiares y seres queridos, además de destacar los títulos de la larga carrera de Lee Joo-Sil.

Su paso por 'El Juego de Calamar' , la exitosa serie de streaming que acaba de sacar su segunda temporada en Netflix, fue corto pero muy significativo. La actriz interpretó a la madre del policía que se infiltró en la ilocalizable isla durante la primera temporada y que, en la segunda, se dedica en cuerpo y alma a encontrarla de nuevo para enfrentarse a su hermano, Hwang In-ho. En el debut de la ficción, Hwang Joon-Ho sufre un duro golpe emocional al descubrir que su hermano era el líder de la barbarie, eje central de la narrativa. Su madre, que desconoce estos hechos, lamenta y llora por no saber dónde se encuentra.

Nacida en Bucheon, Corea del Sur, en 1944, Lee Joo-Sil comenzó su carrera en los años 60 en teatro y como actriz de doblaje, hasta asentarse como secundaria en varias series de televisión. Además de su paso por 'El Juego del Calamar' también participó en otros títulos ‘Notebook From My Mother', ‘Clown of a Salesman', ‘A la caza de espíritus malignos', ‘Hommage’ y ‘Happiness'.