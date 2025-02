Tras saludarse con un emotivo abrazo , el ahora colaborador ha resaltado lo contento que está de volver a formar parte de este equipo: "Me lo he pasado muy bien desde que he entrado en este programa", ha celebrado Máximo.

"Tengo esa sensación de que me he ido ayer, pero hace año y medio... ¡Es que el tiempo pasa volando!", decía ella y él, aludiendo a su estilismo blanco, respondía: "Me he puesto de negro para hacer contraste, es como una metáfora, una ficha de dominó íntimamente ligadas las dos, pues así vamos a estar".