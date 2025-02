'El Programa de Ana Rosa' ha emitido la secuencia de Montoya enloqueciendo al ver la infidelidad. Al ver las imágenes en el sección del 'aperitivo', la presentadora no ha podido evitar reaccionar con una sonrisa : "¡ Pobre Sandra Barneda que se ha tenido que pegar una buena carrera", ha dicho al ver a su compañera de cadena corriendo detrás del joven.

El consuelo de Manuel hacia Anita poco a poco se fue tornando en algo pasional . Montoya no podía dar crédito a lo que estaba sucediendo al ver en directo su pareja comenzar a darse besos y caricias con el soltero. "¿Puedo irme? No quiero ver más...", decía en un momento Montoya levantándose. Pero después, pedía ver con amplitud las imágenes correspondientes a Anita.

El novio de Anita comenzaba entonces a vociferar contra la pantalla. "¡Me has reventado! ¡Llora! ¡Llora con ese escombro! ¡Eso es lo que quieres en tu vida!", gritó. "¿Por un 'papa frita' vas a llorar?", escuchó Montoya a Manuel decirle a Anita. "Te vas a arrepentir toda tu vida de esto. ¡Me has reventado por dentro!" , contestaba de nuevo Montoya, esta vez echándose a llorar.

Manuel y Anita comenzaron entonces a tener sexo y Montoya no pudo resistirse más. El participante salió corriendo por la playa y tras él Sandra Barneda pidiéndole que regresase. "¡Montoya, vuelve! ¡Montoya, por favor!", le suplicaba la presentadora. Él no le hizo caso y finalmente llegaba a Villa Playa gritando "¡Me has reventado!", algo que Manuel y Anita llegaron a escuchar desde dentro de la habitación.