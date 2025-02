El reparto de menores en España, que tendrá menor impacto en Cataluña y País Vasco, ha sido el primer tema que ha tratado la presentadora: "Los 4.400 inmigrantes menores no acompañados que han llegado a Canarias y Ceuta no van a pisar suelo vasco ni catalán, es el acuerdo al que ha llegado Canarias, a cuyo presidente le han apretado las clavijas para que salgan las cuentas. Evidentemente, en el pacto acordado no se especifica que los menores no van a ir al País Vasco ni a Cataluña, lo que se ha hecho ha sido una trampa efectuando las cuentas la revés. Primero han despejado la x y luego han fabricado la ecuación. Han formulado el resultado a la inversa, ajustando los criterios de reparto a medida", ha comenzado Ana Rosa su análisis en 'El Programa de Ana Rosa'.