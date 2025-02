Este lunes 3 de febrero, ' El Programa de Ana Rosa' ha regresado a las mañanas de Telecinco y Ana Rosa Quintana ha arrancado este primer programa con su ya famoso editorial : "Muy buenos días a todos. Esta es la temporada número 20 de 'El Programa de Ana Rosa' y gracias a ustedes por seguir ahí porque para nosotros es una cuestión de confianza. Precisamente Pedro Sánchez se tiene que someter a una cuestión de confianza antes de menos de mes y medio, el plazo que le ha dado Puigdemont, que es el que manda, para ganarse su confianza ciega, para convertir el Parlamento en el Congreso de las tentaciones. Si no lo hace, Sánchez tendrá que ver, ante sus ojos, cómo sus socios de legislatura se alían entre ellos y le son infieles con otras formaciones. Pero no verán a Sánchez llorar ate las cámaras porque una vez más se convertirá en un 'tentetieso', ese juguete que siempre se tambalea pero que nunca se llega a caer. Da igual de dónde le llegue el golpe porque siempre se pone de pie. Aunque al levantarse no tiene que mirar al mismo sitio. Gracias al lastre que lleva debajo, siempre, siempre se pone de pie", ha arrancado la presentadora.

"Segundo golpe que ha recibido el presidente 'tentetieso', la imputación a tres personas de su confianza. Su exmano derecha, José Luis Ábalos, envuelto en una trama de corrupción diga de Torrente, su mujer por tráfico de influencias y su hermano por, entre otras cosas, crearle un puesto de trabajo para no ir a trabajar. El sueño de cualquier 'nini'. Ya lo decía Fofito, no hay nada como la familia unida", ha recordado Ana Rosa.

Para finalizar su análisis diario, la presentadora ha dicho: "Cuestión de confianza, golpe número tres al 'tentetieso' de Sánchez, presenta un decreto omnibus que finalmente se convierte en un decreto omnicrubous porque Puigdemont quiere deja fuera los dineros. Quiere negociar de tú a tú con el Gobierno. Cuestión de confianza, la España plural consiste en pactar una financiación singular. Sánchez en quien más confía en en sí mismo y por eso se ha convertido en el Iñaki Perurena de la negociación. Va a levantar pesadas piedras para buscar votos y si para que se mantenga de pie el 'tentetieso' tiene que conceder una amnistía, unos indultos, reformar el código penal o conceder una fiscalidad singular, lo va a hacer. No son votos debajo de las piedras, son votos que pesan como piedras. El truco, es el peso. El peso no le permite el peso porque no le permite caerse pero no va a ningún lado. Nunca avanza, gira y gira, pero siempre se queda en el mismo sitio. Si queremos dar la vuelta a un tentetieso no debemos golpearle, la única manera de desactivarlo es quitarle el peso que tiene dentro. Sánchez se ha convertido en ese dentista donde el cliente llamado Puigdemont le agarra y le dice "no nos haremos daño..." Cuestión de confianza porque como piensa Puigdemont, donde hay confianza, rasco", cuestión de confianza.