La ministra de Juventud e Infancia , tras reunirse con el presidente de Canarias Fernando Clavijo, hablaba de criterios relacionados con la renta per cápita o el número de habitantes para el reparto único de 4.500 jóvenes migrantes no acompañados, intentando aliviar así los recursos de territorios como las islas o las ciudades de Ceuta y Melilla .

Este anuncio, como era de esperar, no era bien recibido por los presidentes de algunas comunidades autónomas ya que viven su propia tragedia migratoria y ven en el texto del Gobierno de Sánchez un nuevo varapalo.

Fernando López Miras , presidente de la región de Murcia, ha conectado en directo con 'El programa de Ana Rosa' para comentar la polémica propuesta del gobierno sobre el "reparto" de menores no acompañados y para poner sobre la mesa la situación de su región:

"Estamos atónitos con la noticia, algo de lo que nos hemos enterado a través de los medios de comunicación porque el Gobierno no ha hablado con la región de Murcia, tengo entendido que solo se ha comunicado con Cataluña y con País Vasco (...) Ni hay política migratoria ni se la espera. Murcia es una de las zonas de España con más presión migratoria, desde el año 2000 han llegado a nuestra provincia más de 15.000 personas a través de la costa. Somos solidarios como ninguno, pero si no hay una gestión migratoria nacional en Canarias en unos meses habrá otros 4.500 menores no acompañados que habrá que repartir. Esto es un nuevo chantaje del Señor Puigdemont desde Waterloo".