"Simplemente, fui práctica. Si a mí me han cortado un pie, no me va a volver a crecer, por lo que no iba a dedicarle ni 10 minutos a lamentar una situación que no iba a cambiar. En tres segundos me cambió la vida y me di cuenta de que el poder es de tu mente, no te puedes infravalorar, tienes que confiar en ti mismo y en lo que eres capaz de hacer. Yo perdí un pie, pero he ganado una vida completamente diferente. He valorado mucho más a la gente que tengo a mi lado y me he dado cuenta de que, aunque no lo pensemos habitualmente, la vida es efímera y hay que aprovecharla", ha concluido.