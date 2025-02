Me han fallado las piernas, he vomitado y he tenido que tirar de corazón para completar la última carrera

Tirada en el césped, Verdeliss ha pronunciado sus primeras palabras como vencedora: "Hoy ha sido muy difícil, pero creo que he sentido de verdad lo duro que es este reto. Me han fallado las piernas, he vomitado y he tenido que tirar de corazón para completar la carrera. Se lo dedico a mi familia y a todas las personas que me han apoyado", ha dicho esta influencer que, sin duda, pasará a los anales del atletismo por su gran hazaña.