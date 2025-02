' TardeAR ' ha conseguido en exclusiva el testimonio de Mohedano para saber qué piensa al respecto . Asegura que está " dolido " por las pocas alusiones que hizo su exmujer en el programa hacia él. " El tema e la isla de cuando regresó y todo eso... y lo que contó y Jorge Javier y esas cosas ella no lo dejó claro. Eso fue una de las cosas que más me dolieron ", asegura. " Me esperaba más de ella ", añade.

"Perdóname que tengo la voz entre cortada, pero no es tos, es sentimiento... Me he tirado 36 años casado con Rosa, el más feliz del mundo he sido yo", concluye.