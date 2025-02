"Que yo tenga que acudir a mi ambulatorio para acudir a una cita médica y tenga que venir a retransmitir y grabar algo tan íntimo, me parece ya de traspasar los límites", comenzaba señalando Anabel Pantoja mediante un contundente mensaje en sus redes.

Además, la sobrina de Isabel Pantoja no se quedaba ahí y afirmaba que esta situación ha llegado a su límite y no puede más: "Salgo de mi casa y están ahí, atiendo en la medida de lo posible y aún así, más, más y más. Ya no puedo más".