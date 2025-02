Por su parte, Athenea Pérez lanza un capote a Lola Lolita y señala que las influencers deberán buscarse un 'look' acorde a la circunstancia. Unas palabras que no convencen a Naomi Asensi, la cual habla por ella y otras creadoras de contenido sobre la medida que ha tomado la tiktoker: "Estamos indignadas"

Tanto Naomi Asensi como Alexia Rivas consideran que el maquillaje de las influencers no aguantará el agua de las atracciones. Asimismo, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' considera que los 'outfits' no podrán ser tan bonitos, ya que al tirarse por los toboganes y otras atracciones se irán al garete. Dos tipos de queja, la del maquillaje y la del 'look', que podrían hacer que finalmente Lola Lolita no celebre 'Lola Lolita Land' en un parque acuático.