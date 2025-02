Marta López ha sorprendido a todos los colaboradores y espectadores de ' TardeAR ' con una muy buena noticia sobre su vida amorosa. "¡Que me caso!", exclamaba visiblemente contenta.

Ocurrió en la playa de El Rompido, en la provincia de Huelva. Su novio, sobre el que reconoce que no le gusta mucho la exposición mediática, le estaba dando un masaje cuando de un momento a otro se arrodilló. "No me lo esperaba", asegura. Marta López ha contado que los momentos posteriores al 'sí, quiero' fueron muy especiales y llenos de emoción.