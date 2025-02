"Nunca he estado con alguien que me saque 10 años", explica la que fuera 'Miss Universo España'. Una diferencia de edad de 10 años, puesto que el famoso cardiólogo tiene 38 y ella 28 años. Unos números que no han logrado frenar su relación, puesto que la exconcursante de 'Bailando con las estrellas' tiene claro que se va a casar con el doctor José Abellán.