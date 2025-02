Ha pasado casi una década desde que La Veneno nos dejó pero una de sus mejores amiga, Paca la Piraña , lo recuerda como si fuese ayer. La colaboradora del programa 'Tardear' recuerda la manera en la que se enteró de aquel terrible suceso que le dejó un hueco en el corazón. Y no, no fue a través de una llamada.

Esto se debe a que por aquel entonces no se hablaban , de hecho Paca la Piraña le había prohibido la entrada a su casa porque habían tenido una discusión fuerte: "Yo me enfadé con ella porque dijo que yo le había robado millones y yo nunca había robado a nadie nada".

"Me da igual. A mí si me llaman es para cantar, bailar o contar chistes, no para pelearme contigo", le contestó. Poco después La Veneno habló en un 'Sálvame Deluxe' sobre la actriz y ahí fue cuando Paca La Piraña le dijo "A mí no me hables".