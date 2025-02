Mientras se divertía en una conocida discoteca de Fuerteventura, la que se había hecho famosa en ‘ Gran Hermano ’ tuvo un altercado con una joven que no dudó en asestarle una puñalada. Recordamos aquel relato de terror que cambió la vida de la ex gran hermana.

“Dentro de la discoteca, hubo un empujón, pero no nos peleamos ni nada. Cuando salí del local, me la encontré ahí, fue acercarme y recibí la puñalada. No me di cuenta de que me habían apuñalado y vi más tarde que estaba sangrando”, apuntó.