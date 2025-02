En su primer vídeo de mtmad, Tadeo Corrales confiesa que no siempre ha sido una persona deportista, es más durante su infancia y parte de su adolescencia fue "el gordo" de su grupo de amigos, tal y como el mismo señala. No obstante, tras la llegada del boom de Rafa Nadal , el de Utrera tomó la decisión de cambiar su cuerpo . "Todo el mundo quería ser él y yo no iba a ser menos. El tenis me salvó" , señala el influencer.

A pesar de ser muy bueno al tenis, Tadeo Corrales confiesa que perdía muchos partidos por su no estar en forma. "No me gustaba correr, no me movía, perdía muchos puntos", explica el creador de contenido, el cual revela los sacrificios que hizo para mejorar en este deporte siguiendo los consejos de su entrenador. ¡Descubre cómo comenzó con su impresionante cambio físico!