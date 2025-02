El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' confiesa cómo fue su relación con Sthefany Pérez

Lester Duque desvela cuando le fue infiel a Patri Pérez con la concursante de 'LIDLT 8'

El difícil momento personal que atraviesa Patri Pérez

Patri Pérez y Lester Duque vuelven a tener una enorme crisis. Cuando parecía que todo iba a mejor y que las sesiones de terapia de pareja estaban funcionando, la influencer se entera de una infidelidad de su marido . El que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha confesado en su último vídeo que tuvo un ‘affair’ con una concursante de esta edición del programa. Tras el gran enfado de Patri por enterarse de la traición, Lester aclara qué pasó realmente con Sthefany Pérez.

Después de su última crisis y de pensar que todo iría mejor, Patri Pérez no da crédito a lo que acaba de escuchar. La pareja está dando su opinión de los concursantes de esta edición de ‘La isla de las tentaciones’ cuando Lester lanza una bomba. La catalana, que solo sabía que habían hablado alguna vez, se queda flipando. “Eres un mentiroso, me dijiste que no habías tenido nada”, le reprocha la influencer.

Lester, que parece no tomarse muy en serio el cabreo de su mujer, intenta restarle importancia a lo que sucedió con Sthefany Pérez, “fue en una fiesta, el alcohol, la locura”, se justifica el canario. La creadora de contenido le echa en cara no habérselo dicho antes, cuando ella misma le pilló conversaciones con la concursante de 'La isla de las tentaciones'. “No inventes yo nunca he tenido conversaciones con ella”, exclama la catalana.

Patri Pérez cuenta su conversación con Sthefany

Sin embargo, lo que el canario no sabe es que Patricia Pérez ha hablado con Sthefany, quien le pasó todas las capturas de las conversaciones que tuvieron. Al enterarse, Lester se pone muy nervioso y no le queda otra que admitir que intercambiaron algunos mensajes y desvela todo lo que pasó entre ellos al inicio de su relación con su actual esposa.

Otro revés en la polémica pareja de Lester Duque y Patri Pérez. Las crisis no acaban entre ellos y esta vez la creadora de contenido está más enfadada que nunca. Aunque el canario defienda que cuando conoció a Sthefany ellos no tenían nada serio todavía, a la catalana no le cuadran las fechas. La que fuera concursante de 'La última tentación' descubre que la infidelidad fue al inicio de su relación y que sus interacciones en redes no cesaron hasta casi la fecha de su boda.