Mariló de la Rubia , la ex amiga íntima de la tonadillera, habría acudido a este cumplemes junto a más familiares. Con su aparición en la merienda a la que también fueron familiares de Rodríguez, se confirma la buena relación que tienen con de la Rubia, después de que hayamos conocido que lidera el despliegue en el que se intenta demostrar junto a 28 facultativos médicos más que "David es un buen padre" .

También fue conocida la reacción de la artista a estos últimos datos. Según desvelamos en este programa, a Pantoja no le habría sentado nada bien que su sobrina tuviese contacto con su ex amiga. Pero además, la tonadillera quiere conseguir a toda costa apartar a su sobrina de David, ya que no habría depositado mucha confianza en su persona.