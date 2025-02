Edi tiene un negocio de alquiler de cabañas en Galicia . Las cabañas cuentan con todo tipo de comodidades como jacuzzi, cocina, terraza y unas impresionantes vistas al mar. Por ideal que parezca, las reseñas del negocio se han llenado de comentarios negativos y Edi ha querido dar su opinión sobre esta situación. “Me parece sucio no saber diferenciar entre el concursante y la persona”, explica el gallego. El exconcursante de ‘Gran Hermano’ está convencido de que muchas de las críticas que reciben las cabañas es de personas que no están de acuerdo con el concurso que hizo dentro de la famosa casa de Guadalix de la Sierra.

“La gente no se da cuenta de que de ese negocio come mi familia”, admite Edi visiblemente afectado. Las cabañas son un negocio familiar que el gallego quiso promocionar dentro de la casa para darle visibilidad. “Mi intención era darle visibilidad a mi negocio”, reconoce. Aunque así ha sido, Edi no se esperaba la oleada de comentarios negativos que ahora está recibiendo pues asegura que toda su familia intenta siempre ser muy profesional y no se merece tantas críticas.