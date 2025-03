"Yo antes decía que ellos fueron a la isla muy enamorados, pero después de ver lo que he visto... creo que el único que estaba enamorado era él", considera Luisa. Ambos dicen que nunca han visto a su hijo sufrir de una manera tan desgarrada como están viendo en 'La isla de las tentaciones' y no entienden que Anita haya intimado tan rápidamente con Manuel: "Él no entendía nada y, a día de hoy, no lo entiende. Él es muy sentimental, pero claro, lo que le ha pasado, no lo ha pasado antes. Cuando vino de la isla nos dijo que lo íbamos a pasar mal".