José Carlos Montoya se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de ‘La isla de las tentaciones’ y no hay capítulo en el que no genere titulares. Es una de las estrellas de la octava edición , pero hay que recordar que él ya fue noticia en el pasado.

Tras escuchar ese bombazo, Carmen Saavedra no pudo quedarse callada y respondió: “En la casa me habían llegado rumores. Me han dicho que va diciendo en la casa de los tronistas que no le gusto”, declaró la andaluza.