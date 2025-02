El novio de Anita y su tentador se han encontrado en la hoguera de los solteros

Nada más verse han saltado chispas y la tensión ha ido en aumento por segundos

¡Momentazo! Montoya saca su repertorio a relucir y dedica una canción a Manuel en plena hoguera: "¡Abre una piernita, introduce la gambita...!"

Después de ver hoguera tras hoguera las imágenes de su novia Anita con Manuel, Montoya se ha encontrado cara a cara con el tentador por primera vez. Juntos han protagonizado el enfrentamiento más tenso de toda la edición. Y es que las chispas han estallado nada más verse.

"Buenas noches, ¿cómo están mis cornudos favoritos?", les ha saludado Manuel con una plato de patatas fritas en la mano. A partir de ese momento, la discusión se ha ido acalorando cada vez más. Pronto han comenzado a lanzarse un sinfín de provocaciones, como el "caricato" del tentador a Montoya, o el ya conocido "papafrita".

"Me has hecho un favor, yo valgo más que tú y que mi novia. ¡Gambita!", ha reaccionado el novio de Anita a los primeros ataques del soltero. "Ha tenido que ver cómo le he quitado la novia en menos de cinco días", ha continuado Manuel. En este momento, Sandra Barneda no ha dudado en intervenir y tratar de poner orden.

"Yo tengo un testigo que cada noche ha visto que su novia y yo lo pasamos muy bien, esto ha visto cada noche cómo lo pasamos debajo de las sábanas", ha continuado Manuel sacando a la famosa serpiente de juguete que ha estado colgada en la cama de Anita.

"¿Tú te crees que yo tengo envidia de ti, medio metro? Eres un centímetro, churra. No me tires a mí nada, me cago en la madre que te parió", ha respondido Montoya mientras se ha levantado la camisa y ha visto cómo Manuel le tiraba la famosa serpiente.

Las preguntas de Montoya a Manuel

La presentadora ha intervenido una vez más para calmar el ambiente y para inaugurar la hoguera. Montoya ha podido hacer tres preguntas a Manuel, eso sí, preguntas a las que se podía responder únicamente con sí o no.

El novio de Anita la ha lanzado entonces la primera: "¿Ves un futuro estable con Anita?". Manuel ha respondido afirmativamente y esto ha sacado a Montoya de sus casillas una vez más que, en una nueva tanda de insultos de lo más innovadores, ha terminado llamando al tentador "chopped de aceitunas", "mortadela" o "celador", haciendo referencia a la camisa que llevaba puesta.

Tras su respuesta, Montoya ha intentado lanzar su segunda pregunta. Sandra Barneda le ha pedido que la reformulara porque no había quedado muy clara. Manuel no ha dudado en saltar entre carcajadas: "No sabe ni preguntar". Ha sido entonces cuando el novio de Anita ha perdido los nervios una vez más y le ha dedicado una inesperada canción: "Abre una piernita, y otra piernita, introduce la gambita, luego no vale llorar, ¡todos!".

"¿Tienes planes de futuro con Anita?", ha preguntado cambiando la pregunta que había lanzado anteriormente, pero no muy convencido. "No me sale preguntarle nada, porque este muchacho es lamentable", ha explicado. Y Sandra Barneda le ha dado la opción de recibir la ayuda de sus compañeros para conseguir las respuestas que necesita.

"¿Te ha hablado bien Anita de mí durante la experiencia?", ha preguntado finalmente. Manuel le ha dado respuesta negativa y Montoya no le ha creído: "Ayer Bayan me dijo que sí que habla bien de mí todo el rato, que piensa en mí. No me creo nada de este hombre".

Tras esto, ha llegado el momento de la tercera pregunta: "¿Crees que Anita se puede llegar a enamorar de ti?". Y, tras su respuesta afirmativa, Monotya ha estallado: "Este muchacho no ha parado de vacilarme. Se ha reído de mí. ¿Tú te crees que yo soy tonto?". A lo que Manuel no ha dudado en responder: "¿Sabes por qué? Porque tu novia te ha puesto los cuernos antes que tú. ¡Cornudo! Eres el cornudo de esta edición. Buena cornamenta".

"¿Pero este escombro quiere mi novia? ¿Esto? ¿Por esto me ha cambiado? Semejante papanatas. Te vas a arrepentir toda la vida, pero Montoya solo pasa una vez. Manuel Rodríguez cuarenta mil. ¡Respeta, huevo!", ha gritado Montoya hasta perder a Manuel de vista al finalizar la hoguera.

Montoya pide perdón

Tras haber vivido el cara a cara más intenso de la edición, Montoya ha decidido analizar lo que había ocurrido: "No se puede aguantar esta sinvergonzonería", ha comenzado. El novio de Anita ha optado entonces por hacer autocrítica y disculparse con Sandra Barneda.