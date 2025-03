Nadie me avergonzará por mi aspecto, por cómo me visto o por cómo me presento

"Hablemos de los artículos, los titulares, la gente que está tan desesperada por derribar a las mujeres jóvenes: ¿Por qué la generación Z, como Millie Bobby Brown, envejece tan mal?», por Lydia Hawken. ¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en la cara? », por John Ely. Millie Bobby Brown confundida con la madre de alguien mientras guía a su hermana pequeña Ava por Los Ángeles', por Cassie Carpenter. Matt Lucas, de Little Britain, se burla del nuevo look de Millie Bobby Brown, escrito por Bethan Edwards, amplificando un insulto en lugar de preguntarse por qué un hombre adulto se burla de la apariencia de una mujer joven. Esto no es periodismo. Esto es acoso", ha sentenciado la actriz.

"Me niego a disculparme por crecer - ha continuado - . Me niego a empequeñecerme para encajar en las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer. No me avergonzarán por mi aspecto, por cómo me visto o por cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad en la que es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido. ¿Por qué la reacción instintiva es decir algo horrible en lugar de decir algo amable? Si tienes algún problema con eso, tengo que preguntarte: ¿qué es lo que realmente te incomoda tanto? Hagámoslo mejor. No sólo por mí, sino por todas las niñas".