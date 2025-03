"Me arde el pecho y siento un gran vacío en mi. Mi gran pena es que nuestros caminos se han separado y no te voy a poder ver más, por más que quiera encontrarte. El ángel de mi vida ya no está conmigo y ya nunca más me va a decir "te quiero más que a mi", "hija, me encanta verte feliz”. Pero estarás en cada uno de mis pensamientos, en cada una de mis decisiones, en mis momentos más especiales porque seguiré brindando contigo y por ti", ha comenzado escribiendo la actriz.