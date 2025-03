"Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. No hay palabras que puedan describir el amor que compartimos durante más de 60 años. Gracias por vuestras oraciones", escribe la intérprete de 'Jolene'. "La familia pide privacidad durante este difícil momento", concluye la misiva.

Las reacciones no han tardado en llegar, y numerosos rostros conocidos le han trasladado el pésame a la legendaria artista. "¡Oh mi corazón! ¡Siento mucho tu pérdida! ¡Mi corazón duele por ti! Mi más sentido pésame. Te mando amor y oraciones", apunta Khloe Kardashian. "Te mandamos a ti y a tu familia todo nuestro amor, Dolly", "Siento mucho tu pérdida", "Me alegro de que hayas tenido tantos años maravillosos con él y lamento que no hayas podido tener más", "Mi corazón está contigo", se observa en la sección de comentarios del 'post'.