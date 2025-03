Además confesó que está recibiendo ayuda para tratar de aceptar y asimilar su fallecimiento y que, hablar de él en pasado es hacer oficial su muerte, por lo que es una gran ayuda hablar de su pareja como si aún siguiese con ella, según cuenta 'The Sun'.

Asimismo, la joven contó cómo se enteró de la muerte de Liam: fue tras la llamada de un amigo del cantante. "En ese momento, es como si estuviera en blanco; todo se oscureció en mi cabeza. Al principio no lo creí. Pensé que era solo un rumor o algo que alguien inventó solo para obtener visitas. Luego, de repente, tuve un mal presentimiento. Pensé: '¿Por qué alguien inventaría esto? ¿Es esto cierto?'. Me sentí como si me hubiera desmayado por completo", narró.