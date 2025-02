Kate Cassidy, pareja de Liam Payne, ha desvelado qué ocurrió antes de la muerte del cantante y cómo se encuentra ahora

Es la primera vez que la joven habla tan abiertamente sobre su relación y sobre lo que ocurrió en su viaje a Argentina, donde falleció Payne

Los últimos años de Liam Payne tras One Direction: adicciones, pensamientos suicidas y relaciones fallidas

"Todavía no me parece del todo real que él no esté aquí", se sincera Kate Cassidy, novia del cantante Liam Payne, que falleció el pasado 16 de octubre al caer desde un tercer piso de un hotel de Buenos Aires. El miembro de la extinguida pero añorada banda One Direction solo tenía 31 años.

Han pasado más de tres meses de aquel trágico suceso, y ahora, su pareja ha decidido romper su silencio y desvelar cómo fueron sus últimos días con vida, qué ocurrió durante su viaje a Argentina y cómo se encuentra en estos momentos tras su pérdida.

"Fue un accidente trágico y no, nunca pensé que él pudiera morir joven. Nunca pensé que esto sucedería, que sucedería como sucedió", ha explicado Cassidy, envuelta en lágrimas, a 'The Sun', siendo esta su primera entrevista tras el deceso de su razón de amor.

La influencer de 25 años había estado de vacaciones con Payne antes de su muerte. Sin embargo, tuvo que abandonar el país poco antes que el cantante para regresar a su casa en Florida. Y el intérprete se quedó en Argentina solo. Ahora, ha revelado el motivo por el que tuvo que volver a su residencia sin Liam. "Yo tenía una responsabilidad, nosotros teníamos una responsabilidad. Teníamos a nuestro perro allí, y obviamente nunca, jamás, pensé que esto ocurriría".

La pareja, que estuvo saliendo durante dos años antes de la tragedia, tenía un perro rescatado llamado Nala, y Cassidy debía volver para cuidar de él. De este modo, ha querido desmentir las teorías y los rumores que circulaban en Internet y que señalaban que había regresado a su hogar después de protagonizar varias peleas que terminaron con su noviazgo.

Kate también cree que su caída desde el balcón de un hotel fue un accidente y no un suicidio, tal y como afirmaron algunos medios de comunicación. El propio fiscal de Argentina también descartó esta opción, considerando que Payne no era plenamente consciente por el consumo de estupefacientes.

Cómo se enteró de su muerte y sus últimas conversaciones

Asimismo, la joven ha narrado cómo se enteró de la muerte de Liam: fue tras la llamada de un amigo del cantante. "En ese momento, es como si estuviera en blanco; todo se oscureció en mi cabeza. Al principio no lo creí. Pensé que era solo un rumor o algo que alguien inventó solo para obtener visitas. Luego, de repente, tuve un mal presentimiento. Pensé: '¿Por qué alguien inventaría esto? ¿Es esto cierto?'. Me sentí como si me hubiera desmayado por completo", cuenta.

"Cuando me enteré oficialmente de que la noticia era cierta, me sentí aturdida. Intenté llamarlo. Llamé a casi todo el mundo. Luego me puse en contacto con su familia y mi madre tomó el primer vuelo para estar conmigo. Recuerdo que caminaba de un lado a otro por la casa. La pobre Nala pensó que estaba tratando de jugar y no dejaba de saltar sobre mí. No dormí en toda la noche", ha declarado.

La última foto que tiene de Liam es una en la que aparece montando a caballo, tomada el último día de Kate en Argentina. "Se veía tan feliz". Cuando regresó a Estados Unidos -y Payne seguía con vida-, Kate se dispuso a preparar los adornos de Halloween de la casa. El último mensaje que le dejó antes de que muriera fue el siguiente: "No puedo esperar a que llegues y veas la casa".

Casi cuatro meses después de este fatídico suceso, la creadora de contenido intenta afrontar su fallecimiento, y trata de ser "lo mejor que puedo, pero siento que mi vida ha cambiado mucho. Pienso en Liam cada segundo de cada día", se ha lamentado.

"Desde el momento en que conocí a Liam, creí sinceramente que éramos almas gemelas; era la persona más humilde, encantadora y normal que puedas imaginar y, genuinamente, una de las mejores personas que he conocido en mi vida", ha aseverado.

La influencer ha recalcado que saber que Payne ya no "estará conmigo para navegar por esta vida, que tendré que lidiar con esto sin él a mi lado" es "realmente difícil", y que de haberlo sabido, "nunca me habría ido de Argentina". "No piensas en lo peor que podría pasar", ha añadido.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.