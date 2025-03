Makoke pone rumbo a ' Supervivientes ' y deja a un lado su vida acomodada para hacer de Cayos Cochinos su nuevo hogar. No es la primera vez que la malagueña comienza de cero en un lugar, puesto que este mismo verano se vio en la tesitura de abandonar su chalet a raíz de sus conflictos con Hacienda . Una lujosa propiedad ubicada en una urbanización a las afueras de Madrid, en la viven muchos personajes conocidos. La propia Makoke desvelaba en el programa 'Hoy me quedo en casa' de mtmad cómo era su relación con sus vecinos de La Finca .

La concursante de 'Supervivientes 2025' explicaba que jamás ha ido a una reunión de vecinos. "La verdad que tendría que ir porque a veces hacen derramas que a mí no me interesan y que debería votar en negativo", subrayaba la colaboradora de televisión, la cual lamentaba no haber participado en algunas votaciones de la comunidad. ¿Tendrá esa misma participación en las decisiones que se tomen en Cayos Cochinos?