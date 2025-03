El artista charla con el presentador sobre su arrollador éxito en Latinoamérica cuando llega a decir que Argentina es el país que mejor le ha acogido, pero claro, tiene un motivo de peso para decir esto: “Argentina se ha convertido como en mi segunda casa, hasta tal punto de que me he enamorado de una argentina, así que imagínate”.

“Me enamoré allí, haciéndome ella una entrevista ”, añade Antonio José. “¿Que si fue flechazo ? No, porque estaba yo en otra relación y ahí como que sabes, todos tenemos ojos en la cara”. Reconoce que fue él quien dio el primer paso cuando cortó la relación que mantenía en aquel momento. “Le pegué un ‘megustici’ y ella se dio cuenta” y una cosa llevó a la otra.

No cabe duda de que Antonio José tiene mucha conexión con su público. Y es que, desde que debutó como cantante en el año 2005, con tan solo diez años, no ha parado de ascender y triunfar sobre los escenarios con su música. Por eso no es de extrañar que tenga seguidores tan fieles, como es el caso de Marina.