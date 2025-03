Pilar quiere recuperar la relación con su hija: llevan años sin hablarse

Álvaro rechaza la invitación del programa y no acude a plató

Pilar lleva tres años sin ver a su hijo Álvaro. Este nació en el seno de un matrimonio complejo, con un padre, Tomás, ausente y con un pasado delictivo (de hecho, estuvo en la cárcel). La convivencia es insoportable y Pilar vive situaciones desagradables por culpa del carácter y los malos hábitos de su marido.

Mientras Pilar trata de inculcarle buenos valores a Álvaro y se muestra algo más estricta, Tomás se lo lleva de pesca y caza: le consiente todo y huye de su responsabilidad como padre. Pilar descubre que Tomás mantiene una relación con otra mujer desde hace tres años y se separan. Padre e hijo mantienen el contacto.

Cuando el juez le pregunta al niño con quién quiere vivir, él lo tiene claro: con su padre. Pilar tiene que abandonar el domicilio familiar, donde comienzan a vivir Álvaro junto a Tomás y su nueva pareja. Ella cree que su ex compra a su hijo con regalos. A medida que pasa el tiempo, la relación entre madre e hijo se vuelve más fría. Pilar dice que su hijo siempre pone excusas para no ir a visitarla.

Pilar siente que está perdiendo a su hijo poco a poco, algo que se vuelve evidente cuando cumple la mayoría de edad. Ella le reclama y él responde diciendo que no ha estado cuando más le ha necesitado. Estuvo sin saber de él cinco años, hasta que ella tuvo cáncer de mama y él fue a visitar al hospital. En ese encuentro, hubo reproches.

La reacción de Pilar al ver que su hijo no acude a su llamada

En el entierro de la abuela de Álvaro, se ven de nuevo, pero ha pasado mucho tiempo desde entonces. Pilar quiere pedir perdió a su hijo y recuperar el vínculo que perdieron hace años. Al verle en un vídeo, Pilar se emociona: “Va a hacer cuatro años que no le veo. Son muchos días, muchos meses pensando en él. Le llamo y no me coge el móvil. El último audio que me mandó me deseaba la muerte. No sé qué he hecho tan grave para recibir ese audio”, confiesa entre lágrimas.

Pero el reencuentro entre madre e hijo no ha sido posible porque Álvaro no ha aceptado la invitación del programa. Pilar reacciona al desplante de su hijo, que no ha acudido a plató y le envía un mensaje desesperado, visiblemente emocionada: “No entiendo por qué, ¿solo por separarme? Yo le pido perdón en lo que quiera, me arrastro”.