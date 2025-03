Begoña Gutiérrez cuenta los detalles de su noche de pasión con Manuel González: "Acabó con el pantalón roto"

''Begoña desde que vio a Manuel se volvió loca y me dijo 'quiero ser una tentadora de Manuel' . Nadie podía pensar que esa noche se iba a desatar la noche más caliente que yo he podido vivir en mis 48 años. 'Desde que Begoña lo vio se quedó como una gata en celo y dijo 'ese es para mí. Begoña se tiró sobre Manuel, le agarraba la boca, le agarraba el cuerpo y Manuel se dejaba querer''.

"Yo le dije que yo iba a ser su tentadora senior y él me dijo que yo no iba a ser capaz... a los cinco minutos él ya estaba con el pantalón roto. Que no diga que no quiere saber nada de mí porque un año después de esas imágenes me sigue escribiendo que quiere verme".