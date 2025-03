Marta Amaya, corista de Rocío Jurado, llama a Amador Mohedano "sin vergüenza" por decir en '¡De Viernes!" que se inventó su romance

La supuesta amante de Amador Mohedano cuenta en 'Tardear' que el hermano de Rocío Jurado le robó a ella y a los 70 músicos que acompañaban a la cantante

La expareja de José Manuel Saborido "niega" que robase en su casa junto a la mujer de Joaquín: "Tenía las llaves"

La última entrevista de Amador Mohedano en 'De Viernes' está causando estragos, sobre todo por las acusaciones vertidas sobre Marta Amaya, corista de Rocío Jurado. Él exmarido de Rosa Benito negaba haber tenido algún tipo de relación amorosa con ella durante su matrimonio y que, de hecho, esos rumores de romance se los inventó ella.

Unas declaraciones que han hecho que Marta Amaya explote y hable en exclusiva con 'Tardear' para dar su versión de los hechos, su opinión sobre el hermano de "la más grande" y, presa del enfado, cuente un secreto que tuvo lugar durante su época trabajando para Rocío Jurado.

Marta Amaya explota contra Amador Mohedano

Cuando la compañera de 'Tardear' informa a Marta Amaya sobre las declaraciones que vertió sobre ella en el programa '¡De Viernes!', la corista de Rocío Jurado no daba crédito: "¿En serio ha hablado de mi? Lo que no sé es cómo se atreve conociéndome ponerse mi nombre en su boca. Es un sin vergüenza, es un cabr**".

Amador Mohedano dijo en el programa que ella había hecho un montaje, pero la corista señala que no necesita inventarse nada para ganar popularidad. "¿Que yo lo he dicho para hacerme platós? Si a mí no me hace falta hablar de Amador, mi nombre es Marta Amaya", asegura, "Yo llevo toda mi vida hablando de Amador por los coj****, llevo toda mi vida cantando y bailando". Es más, no tiene ningún tipo de interés en acudir a programas: "Estoy hasta el higo de sentarme en televisión".

El secreto enterrado

Las declaraciones del hermano de Rocío Jurado sobre 'Las Peligro' ha llevado 'a las cuerdas' a la corista hasta el punto de confesar algunos de los secretos enterrados durante años: "Claro, también es mentira que nos quitara tantísimo dinero a 'Las Peligro', ¿no? Cuando estuvimos tantos años con Rocío, no nos daba de alta". Marta Amaya desafía a Amador Mohedano a desmentir esta información: "Si no me ha dado de alta el hijo de la gran p***, ¿me estás robando, no?, ¿o qué?".