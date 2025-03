Leticia Requejo , colaboradora del programa presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco, ha podido conversar con la ex de Saborido. Ha desvelado así en directo cuál es la versión, un relato que nada tiene que ver con el que ya dio hace unas semanas José Manuel Saborido en el programa '¡De Viernes!'.

"Me dice que ella no roba y que tiene desde hace 5 meses unas llaves en su pertenencia que le da José Manuel", comparte Requejo. La joven principalmente expone que el suceso del que le acusa su expareja no puede ser interpretado como un hurto, ya que lo que hace fue llevarse todo lo que tenía en su propiedad de la vivienda tras el brutal conflicto. "Todo lo que se lleva de esa casa es suyo, una versión muy diferente de la de él", continúa la periodista de 'Tardear'.