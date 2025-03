Quien fue concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', Adara Molinero, ha cargado el día del Padre contra su ex , el uruguayo Hugo Sierra , destapando la relación que tienen actualmente y su falta de responsabilidad con el hijo que tienen en común. La televisiva le acusó de no estar ejerciendo su labor como padre asegurando que lleva " dos meses " sin verlo.

Una y otro tuvieron un increíble flechazo a primera vista. Sin embargo, su relación duró cerca de un año, tiempo en el que les dio para tener en común a Martín, su hijo en común. Adara, según el mensaje que ha publicado en sus redes sociales, lanza ataques contra su ex por no "involucrarse" y "no estar presente". "Feliz día del Padre a aquellos que no llevan 2 meses sin ver a su hijo", compartía.