Antonio Montero ha contado en un podcast que le propuso a su mujer tener una relación abierta, pero no la tuvieron en parte porque ella "no lo concibe"

Marisa Martín Blázquez no está de acuerdo con su marido y le responde en el plató de 'Tardear'

Antonio Montero ha abierto su corazón en un podcast y ha hablado de su relación actual con su mujer Marisa Martín Blázquez. Una relación de más de 40 años que ha llevado al periodista a plantearse en alguna que otra ocasión tener una relación abierta, pero asegura que no han llegado a ningún consenso porque "ella es radical que no. En su mentalidad no cabe eso en ninguna circunstancia".

¿Le habrá molestado a su mujer sus declaraciones?. En 'Tardear' han sentado a la pareja para que Marisa Martín Blázquez pueda dar su opinión sobre la entrevista de su marido, donde también ha hablado sobre la importancia que tuvo para ambos llegar vírgenes al matrimonio.

Marisa Martín Blázquez podría estar a favor de una relación abierta

Al reproducir el vídeo en el que Antonio Montero sale hablando en un podcast sobre la posibilidad de tener una relación abierta con su mujer, lo primero que hace en el plató es decir que no han llegado hacerlo porque su manera de ver a la familia es "intocable", pero eso no quita que a lo largo de sus 40 años juntos no se haya fijado en alguien más: "Se te despierta algo y tienes que pararlo porque sabes que estás casado porque hay un compromiso con Dios y con ella". Una situación que a su mujer no le parece una infidelidad: "Yo tampoco soy ciega. Si de repente veo a una persona atractivo, agradable y me gusta quedar a tomar café, no lo considero una infidelidad. En esas mismas circunstancias, no considero que sea una infidelidad".

Pero esta no es la única razón que da el periodista. Según él, "ella eso no lo concibe", pero Marisa Martín Blázquez no está de acuerdo: "¿Desde cuándo hace que no me preguntas si queremos ser una pareja abierta?". Eso pudo haber sido en un primer momento, pero ahora su mujer asegura estar más de acuerdo con la idea: "En este tiempo puedo haber cambiado de opinión".

Y es que, según confirma la mujer de Antonio Montero, el periodista le ha propuesto tener una relación abierta pero no se acuerda cuándo fue. Sin embargo, sí que confiesa que en ese momento "no lo veía".