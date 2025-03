"Lo he pasado muy mal por la situación. Mi madre siempre me lo ha negado hasta hace poco que me dijo que sí, que era verdad, pero que ella no quería ser la puta de España. Cuando yo ponía fotos en Facebook siempre me decían que me parezco mucho a él, mucha gente me lo pregunta directamente. De verdad que cuando yo me enteré él ya estaba muerto, no pude hacer nada porque yo me conozco y hubiera ido a su casa. Hubiera hecho lo posible. Si Camilín quiere nos haremos las pruebas, pero solo si él quiere. Yo no voy a obligarle a nada jamás. He hablado con Camilo hijo por videollamada, él ya lo sabe y ya me conoce".